外資前9月出走逾7000億 金管會：近日局勢稍見和緩

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（中央社記者謝方娪台北5日電）台美利差擴大，外資持續出走，今年9月整體外資淨匯出57.687億美元，折合約新台幣1821億元，已連4個月呈現淨匯出，且連3個月刷新2011年以來單月第5大淨匯出量。

今年前9月整體外資累計淨匯出高達224.72億美元，折合近新台幣7094億元。

金管會官員表示，9月美國聯準會（Fed）放鷹態勢猛烈，全球都受到影響；不過，近日英國大減稅政策轉彎，加上市場預期美國因經濟數據疲軟可能放緩升息，國際局勢稍有緩和跡象，全球股市呈現反彈，「氣氛已經不一樣了，但還在動態變化中，要持續觀察」。

金管會今天公布9月外資動向，外資9月淨匯出57.67億美元、陸資淨匯出0.017億美元，整體外資9月合計淨匯出57.687億美元，若以今天新台幣兌美元收盤價31.568元換算，折合約新台幣1821億元。

美國升息牽動全球資金流向，今年3月美國聯準會正式啟動升息，整體外資立刻轉向匯出，3、4月合計淨匯出115.79億美元，5月短暫轉向淨匯入近27億美元，隨後4個月均呈現淨匯出、合計淨匯出188.349億美元，折合近新台幣6000億元。

今年前9月整體外資累計淨匯出高達224.72億美元，折合近新台幣7094億元，值得注意的是，自今年7月起，整體外資單月淨匯出均高居50億美元以上，且匯出力道逐月加大，連3個月刷新外資2011年以來單月第5大淨匯出量。

金管會官員直言，美國聯準會9月鷹派動作強烈，全球都受影響，各國都在通膨及升息2大變數籠罩下，不過近幾日氣氛已有不同，英國降稅政策轉彎，加上外界預期美國因經濟數據疲軟可能放緩升息，國際局勢有稍微緩和的跡象。

官員指出，近日全球股市呈現反彈，台股近幾日表現也比較好、外資呈現買超，不過後續會怎樣沒人知道，局勢持續動態變化，美國聯準會11月還有利率決策會議，金管會將持續關注。

若從累計餘額觀察，今年9月底外資累計淨匯入餘額下滑至2070.88億美元、陸資累計淨匯入餘額下滑至0.358億美元，整體外資累計淨匯入餘額合計2071.238億美元，折合約新台幣6.5兆元資金動能。

金管會同步公布，今年前9月外資累計賣超上市股票1兆1131.93億元、賣超上櫃股票544.03億元，陸資累計賣超上市股票4.79億元、賣超上櫃股票2.67億元，今年前9月整體外資合計自台股提款1兆1683億元。（編輯：張均懋）1111005