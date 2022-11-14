外資買超377.81億 台股史上第7大、今年第3大

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台股14日收在14174.9點，外資買超377.81億元，幅度位居台股史上第7大，也是今年來第3大。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天續強，上漲167.34點，收在14174.9點；外資買超377.81億元，幅度位居台股史上第7大，也是今年來第3大，但台股上週大漲近千點，外資也對元大台灣50反1買超逾14.6萬張進行避險。

台股今天延續反彈格局，盤中指數一度漲逾209點，觸及14217點的波段高點，但隨後漲勢微收斂，終場上漲167.34點，收在14174.9點，漲幅1.19%，成交金額來到2740.23億元，雖未能站上14200點關卡，收盤指數為9月22日以來的新高。

觀察三大法人動態，外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超329.68億元。其中，自營商賣超50.5億元，投信買超2.37億元，外資及陸資買超377.81億元。

外資買超377.81億元，今天買超金額位居歷史第7大，也是今年來第3大，這也是外資連續第2個交易日買超，而自營商則是連續第5個交易日賣超，投信則是持續站在買方，今天已是連13日買超。

觀察外資買超排行，第一名為元大台灣50反1，買超逾14.6萬張，其次依序為聯電、中鋼、英業達、群創、新光金、大成鋼、長榮、永豐金、華新；由於台股上週漲幅已近千點，外資續買超元大台灣50反1進行避險，其餘則青睞聯電、鋼鐵股、金融股、航運族群和中小型電子股等；針對台積電也買超1.4萬張。

根據外資賣超前10名個股，第一名為富邦越南，賣超逾1.6萬張，其次依序為奇鋐、玉山金、華通、億光、南電、美時、元大高股息、金寶、鴻海。（編輯：楊凱翔）1111114