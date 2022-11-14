黃天牧：台股基本面有撐 短期關注4風險

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（中央社記者謝方娪台北14日電）台股11日反彈收復萬四關卡，今天表現續強，金管會主委黃天牧表示，台股有基本面，有正面表現應是合乎期待，短期仍要特別注意美國升息、俄烏戰爭、中國封城及疫情變數等風險。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢。國民黨立委林德福質詢時關注，美國CPI（消費者物價指數）數據反映通膨降溫，對台股是否有利。

黃天牧答詢時指出，國際股市表現都會和美國升息相關，看到美國通膨降溫，對台股當然會有正面效益，不過美國聯準會（Fed）仍表達會繼續升息，後續要繼續觀察。

林德福詢問，短期內外資是否可能加速回歸台股，黃天牧表示，近一個月外資匯入情況明顯，尤其是買超，外資都有買入一些重要權值股。

林德福再提出，台股近日持續反彈，是否顯示台股先前已到波段谷底，黃天牧回應，自己並非股市分析師，不過台股有基本面，有正面表現應是合乎期待，但在任何情況下，投資人都要注意風險。

黃天牧表示，金管會一向認為台股基本面良好，只是受到國際通膨、升息及俄烏戰爭等外在環境因素影響，金管會認為，台股仍有相當韌性。

林德福詢問，此波台股反彈，是否來自台股基本面良好的發酵作用，黃天牧認為，部分原因是台股基本面，上市櫃公司前10月營收表現維持正成長，可見台股基本面仍穩健。

林德福進一步關切，上市櫃公司體質佳，不過台股反彈行情似乎落後其他股市基本面相對普通的國家。

黃天牧表示，台股以電子半導體業為主，在市場釐清美國晶片法案相關消息後，市場漸漸有比較正面的反應。

林德福觀察，台股此次反彈時間更貼近陸港股，是否是因上市櫃公司在中國扎根深，連動更緊密；黃天牧表示，上市櫃公司在中國有投資，但投資已陸續降低，且以過去一年趨勢而言，台股和美股連動更密切，尤其與費城半導體指數連動度深。

林德福追問，短期內台股投資人要注意哪些風險；黃天牧表示，美國通膨雖然有稍微緩和跡象，但美國仍有繼續升息可能，再加上俄烏戰爭發展、中國封城及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等，均要特別注意。

林德福指出，「遛狗理論」的狗是否又回到主人身邊，黃天牧說，「目前看起來，大家覺得市價反映比較符合基本面」。

「遛狗理論」為有德國證券教父之稱的科斯托蘭尼（Kostolany）所提出，因主人遛狗時，狗會在主人身邊跑來跑去、一下在前一下在後，但最終仍會回到主人身邊，用以比喻股市最終仍會回到基本面。（編輯：楊凱翔）1111114