台積電漲9% 推升台股勁揚逾300點

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（中央社記者吳家豪台北15日電）美國億萬富豪巴菲特旗下波克夏海瑟威公司買進台積電美國存託憑證（ADR），激勵台股今天開高逾百點，盤中爆量大漲近390點，突破14500點整數關卡，逼近半年線約14574點，預估量能約3700億元，台積電一度上漲超過9%。

波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今天披露，已買進價值超過41億美元（約新台幣1272億元）的台積電ADR股票；這是巴菲特的企業集團對科技領域罕見的一次重大投資。台積電股價今天開高20元，早盤高點衝上487元、大漲42元，漲幅超過9%，站上半年線約471元。

在台積電帶動下，電子指數盤中漲幅超過4%，聯電、聯發科上漲超過4%，大立光漲幅逾2%。

因資金大舉流向電子股，非金電族群表現相對弱勢，航運類股開高急殺翻黑，盤中下跌約0.8%，長榮（2603）跌幅約1%；塑膠類股下跌約0.3%。（編輯：張均懋）1111115