更多編輯台推薦新聞：
拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

中職25人符合自由球員資格 陳俊秀A級最大咖
運動

中職25人符合自由球員資格 陳俊秀A級最大咖

紐時介紹基隆防空洞化身餐廳廟宇 讚戰爭印跡蛻變文化綠洲
生活

紐時介紹基隆防空洞化身餐廳廟宇 讚戰爭印跡蛻變文化綠洲

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台積電漲9% 推升台股勁揚逾300點

2022/11/15 10:55（11/15 11:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股15日開高逾百點，盤中爆量大漲近390點，突破14500點整數關卡，逼近半年線約14574點。（中央社檔案照片）
台股15日開高逾百點，盤中爆量大漲近390點，突破14500點整數關卡，逼近半年線約14574點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）美國億萬富豪巴菲特旗下波克夏海瑟威公司買進台積電美國存託憑證（ADR），激勵台股今天開高逾百點，盤中爆量大漲近390點，突破14500點整數關卡，逼近半年線約14574點，預估量能約3700億元，台積電一度上漲超過9%。

波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今天披露，已買進價值超過41億美元（約新台幣1272億元）的台積電ADR股票；這是巴菲特的企業集團對科技領域罕見的一次重大投資。台積電股價今天開高20元，早盤高點衝上487元、大漲42元，漲幅超過9%，站上半年線約471元。

在台積電帶動下，電子指數盤中漲幅超過4%，聯電、聯發科上漲超過4%，大立光漲幅逾2%。

因資金大舉流向電子股，非金電族群表現相對弱勢，航運類股開高急殺翻黑，盤中下跌約0.8%，長榮（2603）跌幅約1%；塑膠類股下跌約0.3%。（編輯：張均懋）1111115

延伸閱讀
台積電勁揚4% 台股開高百點站上14300點巴菲特買進台積電ADR逾41億美元 罕見押注科技股FTX破產 黃天牧：朝投資人保護方向研究證交法修正 視訊股東會應遵行事項由金管會訂定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
證交法修正 視訊股東會應遵行事項由金管會訂定