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政院通過台版晶片法草案 日月光：歡迎與時俱進修法

2022/11/17 11:45
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）行政院會上午討論通過台版晶片法草案，封測大廠日月光半導體執行長吳田玉表示，歡迎政府對台灣重點產業在稅制上提出與時俱進的修法，業界樂觀其成。

經濟部修正產創條例10條之2草案、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%抵減當年度應納營利事業所得稅額，經行政院跨部會多次審查，今天行政院會討論通過。

一旦經過立法院修法通過，台積電、聯發科等半導體大廠有望適用，可說是台版晶片法草案。

吳田玉上午透過媒體群組分享看法，他表示，在全球競爭日趨嚴峻的情況下，歡迎政府對台灣重點產業在稅制上提出與時俱進的修法，繼續維護台灣半導體生態系統的前瞻研發能量及長期競爭優勢。

吳田玉指出，未來10年，半導體產業大環境會有更大的挑戰，產業在全球各國高額補助及多重管制之下，競爭將更為艱難。

吳田玉表示，研發及先進科技對台灣下世代競爭力及商機至為重要，此次產創條例的修法，業界樂觀其成，實質影響有待法規細節及配套措施。（編輯：張均懋）1111117

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