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上銀明年營運保守拚持平 資本支出看增

2022/11/18 14:48
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天預估，明年營運保守看待，力拚較今年業績持平，明年資本支出部分有遞延效應，預估較今年約新台幣22億元增加。

上銀下午舉行線上法人說明會，展望明年資本支出規劃，卓文恒指出，今年資本支出規模大約和去年差不多約22億元，主要是台中廠建築支出、義大利子公司營業規模因應擴大尋找適合土地廠房，預計遞延到明年，預估明年資本支出規模將高於今年。

展望今年第4季和明年營運，卓文恒表示從目前業務和經銷回覆訊息來看，歐洲由於施打疫苗並解封，去年市場需求量陸續回溫，直到今年首季仍熱絡，不過受到俄羅斯與烏克蘭戰爭影響，歐洲第2季需求開始往下，不過整體看來歐洲需求持穩。

在美國市場，卓文恒表示美國需求平穩，在日本市場，卓文恒指出，經過拜訪當地工具機和半導體設備廠發現，客戶回應到明年下半年狀況不錯，有的廠商預估比2018年頂峰量還要多，主要是交期較長，此外日圓匯率走貶有助外銷，預估日本市場到明年上半年需求看佳。

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在中國大陸，卓文恒指出，台灣包括工具機和產業機械等設備製造商，大約有3成市場依賴中國大陸，當地COVID-19疫情封控影響生產製造需求，加上美中關係不佳，預估中國大陸市場會比較辛苦；不過在土耳其市場，卓文恒表示產業收到不少訂單。

卓文恒預估，第4季營運沒有那麼好，明年營運保守看待，仍要觀察俄烏戰爭、中美貿易戰、美國經濟衰退、中國解封狀況，明年業績希望力拚與今年持平。（編輯：趙蔚蘭）1111118

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