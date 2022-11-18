東洋微脂體抗黴藥獲美國藥證 百萬美元里程碑金入帳

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（中央社記者張良知台北18日電）台灣東洋今天宣布旗下的微脂體兩性黴素學名藥，獲美國FDA核可並取得藥證，除將有100萬美元里程碑金入帳外，也是首家將兩性黴素學名藥成功布局美國的台灣上市櫃藥廠。

東洋旗下生產微脂體抗黴藥Amphotericin B (Lipo-AB)的六堵廠，不僅正式通過美國食品暨藥物管理局（FDA）查廠，也順利取得美國藥證。東洋將根據與美國商業夥伴的合約收取100萬美元里程碑金，並規劃於2023年第1季出貨上市，爭取每年4.4億美元的美國市場。

微脂體是具靶向給藥功能的奈米載體物質，可透過能包覆親水性及親油性藥物的特性，達到控制釋放速率、延長半衰期等優點，是符合精準醫療趨勢的藥物傳遞系統。由於研發技術及量產難度非一般小分子學名藥可比擬，國際生技領域多定位為困難學名藥。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，東洋的核心能力就是具有從研發、生產到銷售的完整產業鏈，對困難學名藥的耕耘更是不遺餘力。

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以微脂體為例，台灣東洋有包覆親水性藥物及親油性藥物的成功經驗，更興建配有高防爆等級、無菌凍乾製程設備的六堵廠，從研發到生產完整上下游的技術平台也是吸引國際藥廠合作的主要原因之一。

侯靜蘭進一步表示，兩性黴素原廠藥自2008年專利屆期迄今，全球有學名藥廠相繼投入開發，東洋憑藉累積20年困難學名藥的研發與生產經驗，先後於2013年、2022年取得台灣與美國藥證，成為進入美國市場的第一家台灣上市櫃藥廠。（編輯：趙蔚蘭）1111118