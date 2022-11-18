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聯準會升息展望不明 亞股走勢分歧

2022/11/18 19:27
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（中央社香港18日綜合外電報導）儘管有跡象顯示通膨降溫，但數名美國聯邦準備理事會（Fed）官員試圖淡化樂觀看法，投資人因此想辦法評估聯準會貨幣政策走向，市場瀰漫謹慎氣氛，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，本週股市普遍走揚，利多來自美國的消費者物價與躉售物價漲幅皆低於預期，且零售銷售與失業給付申請數據皆強健，顯示美國經濟對於利率調升的衝擊頗具韌性。

儘管如此，美國聖路易聯邦準備銀行（St Louis Fed）總裁布勒德（James Bullard）警告，為了讓美國通貨膨脹率從40年高點下降，有必要繼續升息，甚至可能得調高到7%。

其後，明尼阿波利斯聯邦準備銀行（Minneapolis Fed）總裁卡西卡里（Neel Kashkari）也說，他並未見到太多證據證明美國基本需求正在降溫，他也不願意預測升息行動何時會結束。

這使得股市交易商擔憂，美國央行迄今已連續4次升息0.75個百分點（3碼）的大幅緊縮貨幣政策計畫，可能令美國經濟落入衰退。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師休森（Michael Hewson）表示：「布勒德的言論尤其令人驚訝，因為有清楚證據顯示，通膨壓力開始出現優於預期的緩和情況。」

美國股市3大指數昨天全數收黑，今天亞洲股市也先盛後衰。香港股市早盤勁揚但後繼無力，終場下跌0.3%。東京股市收低0.1%，上海股市收跌0.6%，新加坡和台北股市同樣皆收黑。

不過，雪梨、首爾、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市全數收高。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1111118

布勒德
美股開盤走低 道指挫跌300點
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