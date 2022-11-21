工會呼籲加薪 中華電：持續理性溝通

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中華電信工會全台各地分會21日在中華電信總公司門口集結抗議，要求總公司應該補足2021年未加薪額度，並且再繼續加薪，以慰勉辛勞打拚的員工。中央社記者徐肇昌攝 111年11月21日

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（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信工會今天上午集結約500名員工抗議並要求加薪，中華電回應，先前已全面調薪，並額外加發激勵金，將與工會持續理性溝通，不排除以各種獎勵方式與員工共享經營成果。

中華電信工會今天上午10時在總公司大樓前集結抗議，提出加薪等訴求。工會指出，現場初估超過500名員工加入抗議，盼資方給予正面回應，否則將為全面罷工行動展開第一場暖身。

中華電工會提出兩大訴求，第一，補足2021年度未加薪2500元，加上本年度加薪5000元，總共加薪7500元；第二，遵守承諾調整新制勞退提撥率至15%以上。

工會指出，中華電信在2021年度加薪部分，並未依照對外宣稱幅度加薪，造成基層員工實質損失，因此工會主張應補足去年未加薪額度，並且再繼續加薪。

此外，工會指出，中華電信於94年7月1日後進入公司的員工，依照勞工退休金條例規定，由雇主每月提撥其薪資6%至勞工退休金個人專戶，但新制退休金與適用勞動基準法舊制年資領取的退休金差距極大，盼中華電信工會提高勞退新制提撥率由6%調升為15%，不但能留住人才，更成為吸引延攬優秀人才的龍頭企業。

中華電信稍早發出聲明指出，有關中華電信工會今天的訴求，中華電信除每年依據考核調升薪資外，已於109年全面調薪，調幅介於3%至5%，而為體恤員工因應消費者物價指數成長帶來影響，於今年1月1日起調薪4%，同時為感謝員工努力達成110年稅前淨利超越年度目標績效，也額外加發一次性激勵金。

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中華電信說明，為照顧及體恤新進人員，考慮物價持續上升，通膨壓力大，已於今年6月調高新進人員起薪水準，調幅約6%，並在今年陸續推出許多員工照顧方案，例如完成全台六都共計9處16班職場教保中心的設置、讓撫育3歲以下幼兒的員工可申請每日減少1小時工時、提高陪產及陪產檢假與產檢假的天數至10天等。

中華電信董事長謝繼茂表示，對於工會訴求及關心的議題，將會與工會持續進行理性溝通，承諾在符合公司治理下，不排除以各種獎勵方式與員工共享經營成果。（編輯：張良知）1111121