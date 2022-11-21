聯發科推新迅鯤晶片 搭載Chromebook明年首季上市

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聯發科宣布，新推出兩款專為Chromebook打造的迅鯤Kompanio 520和Kompanio 528晶片，搭載的Chromebook將於2023年第1季上市。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹21日電）聯發科今天宣布，新推出兩款專為Chromebook打造的迅鯤Kompanio 520和Kompanio 528晶片，搭載的Chromebook將於2023年第1季上市。

聯發科表示，高能效、高性能和穩定連網是使用者體驗的核心，也是聯發科Kompanio晶片的優勢所在；聯發科為Arm架構Chromebook的全球第一大晶片供應商，將提供完整的價位選擇。

Kompanio 520和Kompanio 528搭載8核中央處理器（CPU），其中包含兩顆Arm Cortex-A76核心以及升級版雙核繪圖處理器（GPU）。Kompanio 520中的Arm Cortex-A76核心頻率可達2GHz，Kompanio 528中的Arm Cortex-A76核心頻率更達2.2GHz。

聯發科指出，Kompanio 520和Kompanio 528將為入門使用者打造順暢體驗，可以盡情瀏覽網頁、沉浸於雲端遊戲、線上播放影音、使用Google Play App，並享受全天候電池續航。搭載兩款Kompanio晶片的Chromebook產品將於2023年第1季上市。（編輯：張均懋）1111121