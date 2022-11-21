陸保廠地上權案年底公告招標 財部估權利金破50億

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（中央社記者張璦台北21日電）財政部國產署今天公告第4批招標設定地上權，11宗標的合計面積5.19公頃，權利金底價近30億7000萬元；至於外界關注指標大案、權利金底價預估逾50億元的台北市信義區陸保廠C基地，確定會在年底前單獨公告招標。

位於台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，原先因軍備局協調瓦斯設施遷移事宜，可能延後至明年列標，不過國有財產署官員今天在例行記者會表示，確定將於今年底之前單獨列標，權利金底價將超過新台幣50億元，使用分區為住宅區，面積約1.6公頃，已吸引眾多廠商洽詢。

此外，國產署同步公布今年第4批招標設定地上權案，招標土地分布全國8縣市，台中市3宗、新北市2宗，台北市、高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣、屏東縣各1宗，合計面積5.19公頃，權利金底價30億6957萬餘元，訂於明年1月16日開標。

國產署官員進一步表示，這批次屬首次公告標的共8宗，商業區土地有4宗，台中市干城商業區繼前一批標脫1宗後，這次再推出2宗，皆位於干城地區中央核心區域，面積分別達1079坪、2435坪。

國產署官員指出，雲林縣北港鎮土地，原是台汽北港站舊址，為北港鎮精華地段；屏東縣萬丹鄉商業區土地鄰近萬丹夜市，為國產署於萬丹鄉第一次推出地上權標的，已吸引業者洽詢；新北市土城區住宅區土地，鄰近頂埔捷運站及頂埔永福公園。

台中市梧棲區住宅區土地，位於梧棲新興開發地區，鄰近土地已陸續在今年度第2批及第3批標脫，國產署官員表示，這次標的面積超過1公頃，且坵塊方整，屬難得優質標的。

高雄市旗津區乙種工業區土地，面積近3000坪，鄰近旗津醫院，為旗津地區稀有的大面積工業區土地，也已有業者洽詢；台南市南區土地臨中華西路一段（台17線），則為生活機能完備的住宅區標的。

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針對捲土重來的3宗土地，國產署官員表示，市價都已較前次列標有所調升；其中，最受矚目當屬臨近華視大樓的台北市大安區的住宅區土地，經過多次協調，併同原農委會農田水利署經管的3筆土辦理列標，坵塊更為方整、面積約434坪，有利得標人規劃。

國產署官員指出，新北市林口區土地，坵形方整且生活機能良好；嘉義市港子坪段土地雙面臨20米道路，則為嘉義市區交通便利的住宅區大面積土地。（編輯：潘羿菁）1111121