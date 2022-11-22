美聯準會再放鷹 法人：台股觀望氣氛濃

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（中央社記者吳家豪台北22日電）美國聯準會（Fed）近期表態秉持升息對抗通膨的鷹派立場，衝擊投資人信心，美股4大指數收黑。法人表示，台股交易量萎縮，市場觀望氣氛濃厚。

美股道瓊工業指數21日下挫45.41點或0.13%，收33700.28點；標準普爾指數下跌15.40點或0.39%，收3949.94點；那斯達克指數挫跌121.55點或1.09%，收11024.51點，費城半導體指數下挫48.20點或1.77%，收2675.83點。

台股21日在14500點附近平盤震盪，高點來到14530.76點，低點一度下探14421.65點，上下檔震盪空間超過百點，生技醫療股因中國疫情升溫而上漲，航運股受運價下滑影響而大跌，終場加權指數下跌55.6點，收在14449.39點，跌幅0.38%，成交金額降至新台幣1770.34億元，跌破2000億元關卡，創11月4日以來新低。

產業訊息部分，晶圓代工廠台積電創辦人張忠謀21日上午透露，未來美國亞利桑那州廠可能會蓋3奈米廠，台積電昨晚低調回應，目前尚無進一步消息。分析師認為，若後續在美國擴大投資3奈米廠，產能將不及台灣規模，論產能與技術，台灣生產地穩居領先地位。

台泥企業（1101）旗下達和航運與日本四國新來島造船廠舉行水泥專用船新造船簽約儀式。台泥表示，這是達和航運近3年購入的第3艘新式環保水泥船，預計於2025年第1季交付加入營運。

法人指出，台股加權指數在半年線附近壓回，交易量較前幾天大減，市場觀望氣氛濃厚。（編輯：張均懋）1111122