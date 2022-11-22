環旭目標車電營收占比突破10%

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子預估第4季營收可年成長逾8%，今年動力系統營收已突破1億美元，未來目標汽車電子營收占比突破10%，到2025年動力系統和動力模組營收占車電總營收比重一半以上。

環旭電子日前受邀參加中國財經平台舉辦線上法人說明會，展望第4季營運，環旭預估第4季單季營收較去年同期成長超過8%，第4季單季營業利潤率與上半年平均水準相當；預計今年全年營收較去年成長逾25%，今年全年度營業利潤率將超過去年下半年旺季水準。

展望汽車電子布局，環旭指出，持續鎖定電動化、智慧化、聯網化的發展趨勢，與電動化相關的動力模組（Power module）和動力系統（Powertrain）是重點投資方向，在整車廠（OE）和第一階（Tier1）供應鏈廠商均衡發展。

今年前3季汽車電子類占環旭整體營收比重約6.7%，預估未來目標將提升至10%以上，今年動力系統營收已突破1億美元，期盼到2025年，動力系統和動力模組營收可占車電總營收比重一半以上。

在系統級封裝（SiP）布局，環旭指出，SiP模組營收約占環旭總營收比重60%，目前已經廣泛應用在大客戶的智慧手機、智慧手錶、耳機、平板、筆記型電腦、智慧音箱等產品，包括Wi-Fi、超寬頻（UWB）、5G毫米波（mmWave）等通訊模組。

環旭也切入包括先進智慧手錶以及真無線藍牙耳機（TWS）等高整合度的All-in-one的SiP模組，環旭持續布局Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、6G以及衛星通訊等SiP模組。

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根據資料，環旭已在歐洲、亞洲、非洲、北美洲設立28個生產據點，其中有11個生產據點具有ISO/IATF16949車用電子業務認證資格。目前環旭在全球員工總數超過2.4萬人。

法人指出，環旭在電動車相關客戶包括上游晶片廠商英飛凌（Infineon）、第三代半導體商Wolfspeed、日立（Hitachi）等，第一階廠商包括麥格納（Magna）、BorgWarner等，整車廠包括Rivian、Lucid Motors等。（編輯：張均懋）1111122