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台積電回神 台股收漲92點站上14500點

2022/11/22 14:14（11/22 14:23 更新）
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台股22日終場上漲92.81點，收在14542.2點，漲幅0.64%。（中央社檔案照片）
台股22日終場上漲92.81點，收在14542.2點，漲幅0.64%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天開低下跌逾70點，早盤一度失守14400點整數關卡，在電子及金融股回神下，指數急拉走高突破半年線反壓，站上14500點大關及5日線14513點，終場上漲92.81點，收在14542.2點，漲幅0.64%，但量能不足2000億元。

台股今天成交值來到新台幣1903.61億元，電子股漲0.78%，成交比重約59%；金融股漲0.69%，航運股漲0.67%，塑膠股漲1.03%。代表中小型股的櫃買指數表現弱勢，終場下跌0.29%。

權值電子股台積電盤中高低點振幅超過3%，終場上漲491元，漲幅約1.87%；聯電、鴻海收紅，分別上漲0.99%、0.5%，以46.1元及100.5元作收。

航運貨櫃股長榮漲2.03%，收150.5元；陽明漲0.49%，收在61.7元；萬海跌0.58%，以69.1元作收。航空雙雄走弱，長榮航小跌0.19%，收25.7元；華航開高走低，收平盤16.95元。

國泰證期指出，台股半年線仍維持下彎趨勢，後續需觀察大盤能否帶量上攻、站穩5日線之上。（編輯：趙蔚蘭）1111122

#台股
#長榮
#陽明
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