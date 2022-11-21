台股量縮震盪 法人：市場靜待FOMC紀錄出爐

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（中央社記者江明晏台北21日電）台股今天量能創11月4日以來低點，投顧分析指出，由於本週將有FOMC會議紀錄公布，市場仍在觀望是否有鷹派訊息釋出，加上指數接近前高壓力區、技術面過熱，觀望氣氛濃厚。

台股從10月25日的盤中低點12629點，漲至11月18日盤中高點14669點，不到1個月，指數已大漲逾2000點，近期呈現高檔震盪整理格局。

今天加權指數終場下跌55.6點，收在14449.39點，跌幅0.38%，成交金額來到1770.34億元，量能寫下11月4日以來低點。

統一投顧總經理廖婉婷受訪時表示，由於本週將有聯邦公開市場委員會（FOMC）會議記錄公布，先前已有官員表達鷹派言論，市場將密切關注相關訊息的釋出，成為牽動股市走勢最大的觀察重點。如果鷹派立場近一步確立恐導致股市回檔，反之將能掃除市場不確定因素。

技術面而言，廖婉婷進一步指出，台股指數一路反彈，近期碰到半年線與前高壓力區，加上技術面偏向過熱，且正乖離過大，幅度甚至創了近年最大的一次，導致投資人擔心股市回檔，市場觀望氣氛濃厚，量能因此下修。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，台股短線上大幅反彈約2000點，上檔開始遭逢壓力，呈現高檔震盪整理格局，今天量能也縮小，意味著市場投資人較為觀望，而後續市場也將進一步觀察總經數據表現。（編輯：楊蘭軒）1111121