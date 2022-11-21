新台幣狂貶央行穩匯 第3季準備資產創15年最大減量

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）美國聯準會暴力升息，外溢效果波及他國，台灣股匯市動盪、新台幣狂貶；央行為了維持市場穩定，頻頻進場調節阻貶，也讓今年第3季準備資產減少41.2億美元，創下15年最大減量。

中央銀行今天公布第3季國際收支，經常帳順差207.1億美元，金融帳淨資產增加238.5億美元，值得注意的是，央行準備資產減少41.2億美元，罕見呈現下滑。

「準備資產」指的是央行所控管隨時可動用的國外資產，主要包括黃金與外匯存底，準備資產的變動又與外匯存底有較直接的關聯。

觀察過去幾個月台灣外匯存底變化，受到美國聯準會猛烈升息影響，亞幣競相貶值，新台幣也不例外；央行為了維持外匯市場穩定，因而於7、8、9月連續3個月進場拋匯阻貶，外匯存底金額應聲下滑。

央行官員表示，受到央行進場調節影響，外匯存底下滑，準備資產也跟著減少，今年第3季減少41.2億美元，已經是2007年第4季以來、金融風暴後的最大減量，也是史上第六大減量。

累計今年前3季，央行準備資產減少0.5億美元，媒體關注2022年是否會再次步入2007年全年準備資產轉負的情況，央行官員認為，預測有難度，不過美國聯準會貨幣政策動向是牽動金融市場變動、甚至全球需求的關鍵，可持續關注。

央行官員補充，即便第3季準備資產減少，從經濟成長率、就業以及出口統計等各項總經數據，以及經常帳維持順差、企業投資持續成長等情況，可以得知台灣經濟基本面非常好，準備資產減少主要是受到美國聯準會罕見地快速且大幅升息，金融市場波動劇烈影響匯率，央行基於職責進場穩匯所致。

官員也強調，此現象並非台灣獨有，日本、韓國、新加坡準備資產負值的狀況更顯著，今年前3季日本準備資產減少122億美元、韓國減285億美元，而新加坡光是前2季就減少880億美元。

經常帳方面，雖然持續維持順差，但順差較110年同季減少61.4億美元，主因是商品貿易順差受到終端需求下滑，出口增幅縮小，加上國際原物料價格維持高檔，進口增額大於出口增額等兩大因素影響，較去年同季減少45.6億美元。

第3季金融帳淨資產增加238.5億美元，主要項目中，證券投資淨資產增加269.6億美元，其中居民對外證券投資淨增加75.5億美元，主要是民間部門增持國外債券；非居民證券投資淨減少194.0億美元，創歷年單季最大減量，則是因外資減持台股所致。

央行補充說明，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出。（編輯：林興盟）1111121