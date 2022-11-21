台股失守14500點 量縮創11/4以來新低

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（中央社記者江明晏台北21日電）台股今天呈現量縮整理，指數在14500點上下震盪逾百點，終場下跌55.6點，收在14449.39點，14500點關卡失守，台積電翻黑下跌逾1%。

台股從10月25日的盤中低點12629點，漲至11月18日盤中高點14669點，等於不到1個月的時間，指數已經大漲逾2000點。

台股今天以14514.71點開高，但隨後在14500點附近平盤震盪，高點來到14530.76點，低點一度下探14421.65點，上下檔震盪空間超過百點。

台股加權指數終場下跌55.6點，收在14449.39點，跌幅0.38%，成交金額來到1770.34億元，跌破2000億元關卡，創11月4日以來新低。

觀察類股走勢，上市股中，玻璃股收盤上漲2.87%、生技股漲2.29%，汽車股也上漲1.77%，但運輸股跌幅1.95%，上櫃股中，電通股漲1.55%，但光電下跌2.36%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電翻黑，收盤下跌5元，收482元，跌幅1.03%，鴻海下跌0.5%，大立光下跌0.44%。

生技股如北極星藥業-KY、喬山收盤漲停；汽車股則以裕隆漲停最搶眼；但貨櫃三雄領跌類股走勢，長榮、陽明、萬海逢壓，終場跌幅分別為1.99%、2.54%、3.2%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，國際股市呈現高檔震盪整理格局，台股今天量能縮小，漲多整理意味濃厚，且有解套賣壓出籠，但多頭態勢還未被破壞，後續宜觀察總經數據表現。（編輯：趙蔚蘭）1111121