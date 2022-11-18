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台股週線收紅497點市值增逾1.5兆 半導體類表現強勁

2022/11/18 19:13（11/18 19:34 更新）
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台股18日收在14504.99點，較上週漲497.43點，漲幅約3.55%。（中央社檔案照片）
台股18日收在14504.99點，較上週漲497.43點，漲幅約3.55%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北18日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在14504.99點，較上週上漲497.43點，漲幅約3.55%，其中半導體類指數上漲8.64%最多，食品類指數跌1.27%最重。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值新台幣45兆3266.17億元，較上週11月11日市值43兆7823.09億元增加1兆5443.08億元，增幅約3.53%。

本週未含金融類指數上漲506.16點，漲幅約4.22%，未含電子類指數上漲48.3點，漲幅約0.29%，未含金融電子類指數上漲129.4點，漲幅約0.94%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆3501.73億元，全體上市股票成交金額為1兆2567.7億元，股票成交量週轉率2.13%。

本週各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類5009.38億元，占全體上市股票交易金額39.86%；電子零組件類1457.25億元，占11.6%；光電類738.44億元，占5.88%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類11.18%、生技醫療類6.66%、汽車類5.58%。

累計今年初開盤迄今共216個交易日，集中市場總成交金額為53兆3957.75億元，市場日平均成交金額為2472.03億元，股票成交量週轉率為99.14%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。（編輯：楊蘭軒）1111118

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