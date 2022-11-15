台股短線彈升近2000點 分析師：通膨趨勢與資金反轉

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台股自10月25日前波低點12629點以來不到1個月，已反彈近2000點。分析師指出，主因為通膨趨勢反轉、避險資金從美元流出。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天大漲371.41點，收14546.31點，自10月25日前波低點12629點以來不到1個月，已反彈近2000點。分析師指出，台股反彈主因為通膨趨勢反轉、避險資金從美元流出，後續需觀察電子業庫存去化狀況及12月美國升息幅度。

美國億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）批露，第3季已買進價值超過41億美元的台積電美國存託憑證（ADR），罕見大舉加碼科技股。今天外資回補台積電2.87萬張，近3個交易日累計買超台股逾1200億元。

台積電今天爆出逾11萬張大量，盤中最高來到487元、上漲42元，終場收在480元，上漲35元、漲幅7.87%，寫下近2個多月收盤新高。相較10月26日前波低點370元，台積電股價短線已上漲超過百元、漲幅約3成。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話訪問表示，台股這波反彈真正原因是通膨趨勢反轉，今年前3季通膨問題嚴重，外資持續賣超，台積電股價大跌，直到上週公布的美國10月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，代表趨勢反轉，外資開始回頭買超台積電。

蔡明翰分析，台股今年前10個月下跌約6000點，近一個月卻急漲約2000點，短線漲多可能進入震盪整理，待籌碼沉澱後再往上攻擊。

蔡明翰指出，接下來需關注電子產業庫存消化狀況，今年第3季已旺季不旺，市場認為庫存去化將持續到明年中旬，到今年底如果去化進展優於預期，股市往上走的力道自然越大。

此外，12月美國升息幅度也需留意。蔡明翰提醒，11月初美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼（1碼為0.25個百分點），是連4度升息3碼，如果12月升息2碼，就能確認升息步調放緩，股市壓力將隨之減輕。

他說，台股與國際股市連結，外資在台股還是「最大咖」，唯有外資偏多，股市才有機會上漲。現在資金趨勢反轉，美元轉弱，原本躲在美元避險的資金發現外在風險降低，紛紛從美元流出，新台幣因此轉強，外資自然跟著做多台股。

華南投顧董事長儲祥生表示，先前困擾台股行情的主要原因是美國暴力升息，目前市場認為升息已接近高點，往上空間有限，因此美元和美債殖利率下跌，金融市場環境改善很多，有利美股反彈。

儲祥生認為，台股最大變數還是電子業庫存消化狀況，如果到今年底進展不如預期，股市可能拉回打出另一隻腳，但短線應該不會跌破前波低點12629點。（編輯：楊蘭軒）1111115