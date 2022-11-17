美國通膨降溫美元走弱？瑞銀估明年第1季末觸頂

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（中央社記者蘇思云台北17日電）美國10月通膨出現降溫跡象，外界關注美元指數是否已經觸頂，UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天表示，現在判斷美元強勢結束還為時過早，仍維持美元將在明年第1季末前觸頂的觀點。

美國10月通膨出現降溫跡象，燃起投資者對美國聯準會（Fed）政策轉向的希望，加上資金再次偏好風險資產，美元指數自上週通膨數據公布至今下跌接近4%到106附近，相比11月初高點，更調整修正6%左右。

不過，瑞銀指出，美國10月通膨只是參考數據之一，最新的通膨數據放緩是正面消息，但是Fed官員已經警告不要從單月數據做過度推測。此外，一些消費者物價指數（CPI）組成部分月增率容易再次上揚，服務業通膨也在高位。

瑞銀表示，Fed在考慮轉向鴿派立場前，希望看到通膨連續幾個月放緩，需要勞動力市場出現降溫的跡象。然而，近期數據顯示就業成長強勁、失業率低以及工資快速上漲。

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瑞銀分析，歐洲天然氣價格跌勢可能快速逆轉，中國明年經濟成長有望回升，也可能增加液化天然氣的需求。能源價格上漲並不利於歐元，卻有利於美元。歐元是美元指數的最大組成部分，占比接近58%，其次為日圓占比為13.6%。

總體而言，瑞銀表示，這些因素都可能導致匯市波動加大，短期風險仍傾向讓美元走強，因此仍繼續看好美元與瑞士法郎。避險情緒很可能再次回歸，建議投資者應該為歐元兌美元再次跌破平價，以及英鎊下探1.10美元大關做好準備。（編輯：楊蘭軒）1111117