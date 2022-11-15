更多編輯台推薦新聞：
拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物
運動

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

通膨降溫Fed轉鴿？專家：美國還不會停止升息

2022/11/15 17:35（11/15 17:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國最新消費者物價上漲率（CPI）顯示通膨有降溫跡象，市場解讀聯準會可能因此放緩升息腳步。（中央社檔案照片）
美國最新消費者物價上漲率（CPI）顯示通膨有降溫跡象，市場解讀聯準會可能因此放緩升息腳步。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北15日電）美國最新消費者物價上漲率（CPI）顯示通膨有降溫跡象，市場解讀聯準會可能因此放緩升息腳步，股市歡聲雷動；不過香港北威國際集團董事總經理劉憶如表示，聯準會應不會就此停止升息腳步。

台灣上市櫃公司協會、香港北威國際論壇今天共同舉行「2023經濟暨金融展望」研討會，與會專家談到全球經濟前景，強調美國聯準會升息步調將是關鍵。

劉憶如表示，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近幾個月的發言，其實有個重要訊息值得關注，他提到要師法前聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）的作法，並避免政策反覆的錯誤；也就是伏克爾曾經升息升到一半，停下腳步甚至降息，「現在很清楚那是錯誤」。

劉憶如進一步指出，鮑爾說要學伏克爾的意思，是指美國聯準會升息腳步可以慢一點，可是升息方向不會改變，才不會落入40年前伏克爾犯的錯誤。

而美國上週公布10月消費者物價指數（CPI）年增率為7.7%，低於市場預期，市場解讀通膨降溫，美國聯準會可能放緩升息腳步，股市應聲狂飆，美股道瓊指數更大漲逾1200點。

劉憶如對此表示，貨幣政策有延遲效果，聯準會可能稍微緩一緩、看看對經濟傷害程度如何，但若市場認為現在升息已經差不多了，甚至會開始降息，「這是太過樂觀想法」。

劉憶如也說，鮑爾現在盡力避免讓外界質疑央行對抗通膨的決心，以免通膨預期升溫，這是升息不能開倒車的原因。

至於升息是否將造成經濟衰退，劉憶如認為，實質利率能否轉正是關鍵；升息循環啟動時的利率高低、升息期間長短、實質利率都扮演重要角色，尤其實質利率如果為負，幾乎都是硬著陸。

不過劉憶如指出，今年以來美國聯準會持續升息，美國目前實質利率還是負數，但正大幅改善中，後續要轉正「美國看起來是有希望的」。（編輯：林淑媛）1111115

劉憶如
亞幣競貶 學者：亞洲國家仍不宜跟進美國大幅升息 美國經濟陷衰退？專家：較像景氣調整最快明年6月降息
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族