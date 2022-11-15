通膨降溫Fed轉鴿？專家：美國還不會停止升息

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）美國最新消費者物價上漲率（CPI）顯示通膨有降溫跡象，市場解讀聯準會可能因此放緩升息腳步，股市歡聲雷動；不過香港北威國際集團董事總經理劉憶如表示，聯準會應不會就此停止升息腳步。

台灣上市櫃公司協會、香港北威國際論壇今天共同舉行「2023經濟暨金融展望」研討會，與會專家談到全球經濟前景，強調美國聯準會升息步調將是關鍵。

劉憶如表示，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近幾個月的發言，其實有個重要訊息值得關注，他提到要師法前聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）的作法，並避免政策反覆的錯誤；也就是伏克爾曾經升息升到一半，停下腳步甚至降息，「現在很清楚那是錯誤」。

劉憶如進一步指出，鮑爾說要學伏克爾的意思，是指美國聯準會升息腳步可以慢一點，可是升息方向不會改變，才不會落入40年前伏克爾犯的錯誤。

而美國上週公布10月消費者物價指數（CPI）年增率為7.7%，低於市場預期，市場解讀通膨降溫，美國聯準會可能放緩升息腳步，股市應聲狂飆，美股道瓊指數更大漲逾1200點。

劉憶如對此表示，貨幣政策有延遲效果，聯準會可能稍微緩一緩、看看對經濟傷害程度如何，但若市場認為現在升息已經差不多了，甚至會開始降息，「這是太過樂觀想法」。

劉憶如也說，鮑爾現在盡力避免讓外界質疑央行對抗通膨的決心，以免通膨預期升溫，這是升息不能開倒車的原因。

至於升息是否將造成經濟衰退，劉憶如認為，實質利率能否轉正是關鍵；升息循環啟動時的利率高低、升息期間長短、實質利率都扮演重要角色，尤其實質利率如果為負，幾乎都是硬著陸。

不過劉憶如指出，今年以來美國聯準會持續升息，美國目前實質利率還是負數，但正大幅改善中，後續要轉正「美國看起來是有希望的」。（編輯：林淑媛）1111115