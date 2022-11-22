買氣吹冷風？國產署標售北市億元級都更宅標脫率5%

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（中央社記者張璦台北22日電）豪宅交易吹冷風，財政部國產署標售都更宅，台北市中正區億元級「冠德羅斯福」建案今天開標，標脫率5%，20戶僅吸引2封標單、且是搶位於15樓的同一戶，最終以新台幣1.308億元、溢價率4.67%售出。

國產署標售的都更分回宅多為早年開發、近年蓋好分回的已開發案件，針對分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求，若沒有前述需求，才會辦理標售。今天開標的「冠德羅斯福」建案，分回20戶，多為13樓以上的高樓層物件，標售底價1.2億元。

財政部國產署統計，過去4年都更宅標售概況，標脫率雖呈現逐年上升趨勢，不過今年截至8月底有所下降。

根據今天「冠德羅斯福」開標結果，僅有2封標單、投標位於15樓的同一戶，形成「雙龍搶珠」，最終該戶以1.308億元、溢價率4.67%售出，也就是說，20戶僅標脫1戶，標脫率5%。

國產署官員表示，8月委託估價師評估，是參酌市場行情，一坪訂價約落在120萬元到140萬元區間，車位300萬元至400萬元，單一物件的總價都破億，儘管「冠德羅斯福」地點相當不錯，今天開標結果顯示市場還在觀望。

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國產署官員指出，估價6個月可重新檢討一次，但8月估價至今還不到半年，若遇到市場明顯波動，才將重新送估價會討論，目前暫時不會降價，北區分署預計12月下旬重新公告標售「冠德羅斯福」19戶。

此外，在美元強勢之際，房仲業者認為，有全球資產布局考量者會比較敏感，較少出手買新台幣計價資產，因此「冠德羅斯福」投標者應該是自用，而非出自於投資考量。（編輯：楊蘭軒）1111122