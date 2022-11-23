強制信託業申請兼營全委門檻上調 最快11月底上路

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（中央社記者謝方娪台北23日電）為協助銀行發展信託業務，金管會修法將強制信託業申請兼營全委業務門檻由新台幣1000萬元上調至1500萬元，目前已完成法規預告，最快今年11月底可正式上路。

金管會今年8月公布「證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法」第2條修正草案，將強制信託業申請兼營全委業務門檻由1000萬元上調至1500萬元。

信託業務有多種類型，其中一種為「指定營運範圍或方法之單獨管理運用」，簡稱指單信託業務，是指一般民眾透過信託方式委託銀行進行資產的指定單獨管理運用，類似全委業務。

依原先規定，若銀行受理單一客戶指單信託資產逾1000萬元，就必須適用「證投信顧經營全委業務管理辦法」相對嚴格的全委業務規範，對銀行而言，法遵成本將會大幅拉高。

金管會考量近年國民所得提升，因此參酌國內消費者物價指數、國民所得、GDP（國內生產毛額）、每月經常性薪資及平均基本工資5大指標，將強制信託業申請兼營全委業務門檻拉高至1500萬元。

金管會官員表示，法規預告期間外界並無意見，最快今年11月底可正式上路。

在金管會上調門檻後，只要銀行受理客戶指單信託資產在1500萬元以下，即回歸信託業法規定，不必受證投信顧全委業務相關規範限制，估將有助銀行業拓展指單信託業務規模。（編輯：郭無患）1111123