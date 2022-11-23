泛公股承接彰銀股權 國發基金砸約50億持股大躍進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦、潘姿羽台北23日電）財政部、台新金8月大和解，彰銀經營權7年訴訟落幕，泛公股陣營承接彰銀股權，據彰銀第3季季報，前十大股東以國發基金和中華郵政承接力道最大，增持股權分別達2.67及1.5個百分點，其中國發基金砸約新台幣50億元相挺。

財政部8月10日宣布，與台新金控之間因彰化銀行經營權而生的訴訟案，在最高法院協助下完成調解，由台新金向法院撤回訴訟。

財政部率多家公股與泛公股機構出手承接台新金的彰銀持股，其中國發基金擔任要角，持股比例大躍進，斥資金額約50億元。

國發基金官員表示，財政部與台新金協商完成後，由於金額龐大，財政部洽詢多個單位，規劃大家共同承接台新金釋出的股權，報行政院同意後，便由各單位協助承接。

財政部找來的「盟友」當中，國發基金堪稱是主力部隊，國發基金說明，國發基金歷年來獲利績效良好，資金相對充沛，風險承擔能力也較高，因此較能配合政策發揮協助功能。

值得一提的是，財政部與台新金談妥後，沒想到金融市場震盪劇烈，台股指數一路溜滑梯，彰銀股價也跟著下挫；財政部發揮談判家精神，再次與台新金協商，調整價格區間，成功替盟友省下不少銀彈。

據彰銀最新出爐的第3季季報，前十大股東（基準日8月17日）依序為財政部12.19%、台新金10.41%、中華郵政7.5%、國發基金5.42%、第一銀行4.99%、合興石化2.60%、合庫銀行2.39%、華南銀行2.23%、兆豐銀行總管理處財務處2.09%、台灣銀行1.81%。

也就是說，彰銀前十大股東合計持股比率約51.63%，扣除台新金和其盟友合興石化持股水位，以財政部為首的泛公股陣營，持股比重已來到38.62%。

相較彰銀前次公布十大股東名單，可看出國發基金加碼力道確實最強，持股比率從4月19日的2.75%，躍進至8月17日的5.42%，達2.67個百分點，持股張數方面，從28萬8392張，加碼至57萬4468張，升為第四大股東。

再來是中華郵政，持股比率從4月的6%，升至8月的7.5%，持股張數則由62萬9358張，增至79萬4554張。

至於公股行庫承接力道，一銀持股比率從3.86%增至4.99%，合庫持股比率由1.45%增至2.39%，華銀持股比重從1.45%增至2.23%，兆豐銀、台銀成為新晉前十大股東，台灣菸酒公司、新制勞工退休基金則掉出前十大。（編輯：潘羿菁）1111123