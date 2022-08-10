台新金撤告與財部和平分手 回顧彰銀案17年糾葛

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（中央社記者謝方娪台北10日電）為彰銀經營權之爭，2014年底台新金和財政部對簿公堂，回顧台新金自2005年入主彰銀成為大股東，17年來彰銀案糾葛，終於在台新金為併保德信人壽（現在的台新人壽）同意放手彰銀，並與財政部達成和解撤告後落幕。

台新金今天傍晚舉行重大訊息說明會宣布，台新金與財政部已達成解決爭端共識，台新金今天向最高法院撤回對財政部所提的「確認彰銀經營權契約關係存在」訴訟。歷經17年糾葛、7年纏訟劃下句點。

不過，早在5天前，台新金第3度公告轉讓彰銀137萬張股權，將採一般交易與鉅額逐筆交易兩種模式轉讓，有效轉讓期為8月8日至9月7日，一旦順利完成，台新金對彰銀持股有望降至7.2%。根據證交所今天公告，彰銀逐筆交易達104.8萬張，成交金額達190.89億元。

市場傳聞，台新金早在公告期限完成轉讓，台新金總經理林維俊今天對此表示，若有處分，將於近期對外公告。

時間拉回到2004年底，當時彰銀不良資產高達新台幣692億元，為改善彰銀財務結構和營運績效，2005年財政部宣布標售彰銀特別股，並承諾將經營權移轉給得標者，盼吸引策略性投資人競標。同年7月，台新金以365.68億元贏得彰銀14億特別股競標，成為彰銀最大股東。

2008年總統大選政黨輪替，彰銀總經理改由財政部指派，彰銀走向官民共治時代，台新金2013年2月曾提出合併案，但遭財政部反對，合併案「無限期暫緩」。

2014年12月，彰銀股東臨時會進行董事改選，財政部和台新金展開委託書大戰，最後由財政部拿下彰銀經營權，意味彰銀正式變天，回歸公股經營。台新金不服，一狀告上法院，展開多年訴訟。

2016年地方法院一審判決確認雙方契約有效，財政部不得妨礙台新金取得經營權，但台新金須自行憑實力取得，同時地方法院駁回台新金求償。台新金不服提起上訴，2017年台灣高等法院二審判決，財政部應支持台新金於彰銀取得過半董事席次，財政部不服，再提起上訴。

2019年5月，最高法院廢棄二審判決，發回更審。彰銀案纏訟多年無解，台新金為完備金控旗下銀行、保險、證券3大引擎，2020年8月11日宣布斥資55億元併購保德信人壽（現在的台新人壽）100%股權，並考慮出售部分彰銀持股籌資。

2020年8月21日，高等法院更一審判決，財政部須依約支持台新金取得彰銀經營權，與二審見解相同，不到一週內，行政院長蘇貞昌當時公開表示，「不會把彰銀落到台新金手上，也不要讓台新金吃虧」。

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2021年6月，金管會有條件核准台新金併購保德信人壽，台新金向金管會承諾，將在6年內處分22.5%彰銀持股，並不再提名與推薦彰銀董事，市場解讀，彰銀案紛擾可望隨之落幕。

針對彰銀經營權訴訟案，財政部和台新金接受高等法院建議，對訴訟案進行調解。今年上半年，市場多次傳出雙方和解有望，終於在今天正式宣告雙方達成共識，以台新金撤告為17年彰銀經營權之爭劃下句點。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110810