外資買超21.28億元 敲進中信金調節群創

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（中央社記者賴言曦台北23日電）台股今天上漲66.34點，收在14608.54點。外資買超台股新台幣21.28億元，以金融股為主，敲進中信金2.9萬居冠；外資今天賣超最多的則是群創，約1.3萬張。

台股今天收盤上漲66.34點，收在14608.54點，成交值1874.32億元。三大法人合計買超20.91億元，其中自營商賣超4.52億元，投信買超4.15億元，外資及陸資買超21.28億元。

觀察外資買超前10名個股，今天敲進中信金約2.9萬張最多，接著是永豐金1.5萬張及力積電1.4萬張；其餘依序為新光金、元大金、三商壽、聯電、華航、長榮航及中鋼。

外資賣超部分，今天調節群創約1.3萬張居冠，接著是鴻海9217張及開發金6862張；其餘個股依序為華新、台積電、國泰台灣加權反1、欣興、元大台灣50反1、台泥及裕隆。

投信今天買超最多的是開發金，敲進8084張，國泰金及中信金分居2、3名；投信賣超方面，以華新9811張最多，接著是統一及光寶科。（編輯：楊蘭軒）1111123