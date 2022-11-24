保勝光學預計12/15掛牌上櫃 承銷價暫定32.8元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北24日電）台灣第一家光學玻璃透鏡廠保勝光學即將上櫃，配合公開承銷，對外競價拍賣1883張，競拍底價新台幣29.29元，暫定承銷價32.8元。

保勝競拍期間從11月25日至29日，預計12月1日開標；公開申購自12月5日起至7日止，預計12月9日公開抽籤，暫定12月15日掛牌。

行政院國科會「第三期國家太空計畫」規劃10年內投入251億元，結合國內產學團隊的研發製造能力，以建立商用太空規格衛星零件形塑國家太空產業供應鏈，扶植國內航太產業發展。保勝光學為供應鏈成員，協助研發生產福爾摩沙衛星八號所搭載的修正鏡頭組。

保勝表示，光學鏡頭升上太空，必須克服無法維修、嚴格尺寸限制、重量輕、耐震、耐極高溫與極低溫、防輻射、低膨脹係數、低變形量等嚴苛條件；保勝光學憑藉數十年生產高品質攝影機、相機、投影機變焦鏡頭的經驗，成功打入國造衛星市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

保勝光學前3季合併累計營收新台幣3.96億元，年增32.82%，稅後淨利8578.7萬元，年增279.47%，基本每股盈餘（EPS）3.07元，年增279.01%。10月營收6084.3萬元，年增46.57%，1至10月累計營收4.56億元，年成長30.47%。

保勝指出，基於擇優發展策略，持續提高AOI（自動光學檢測）、半導體、航太終端產品的營收占比；隨著產品組合的改變，前3季毛利率從去年同期的23.69%提升至今年的38.02%，後續營運表現成長可期。（編輯：楊蘭軒）1111124