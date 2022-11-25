正崴看好Type-C轉換進補 明年營收挑戰千億

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）正崴看好手機Type-C轉換趨勢、零組件新產品挹注，加上轉投資的Studio A通路、森崴能源貢獻，2023年保持雙位數成長，營收挑戰千億大關，今天獲得買盤推升，價量齊揚。

正崴今天開高走高，早盤股價最高來到37.6元，漲幅超過3.5%，企圖挑戰前波10月11日的高點。

正崴製造業務產品包括零組件、配件、系統產品，明年包括電源管理器、遊戲機、低軌衛星等都有新產品加入出貨行列。零組件和配件，受惠歐盟針對電子產品統一Type-C接口的要求，有望帶來新一波成長動能，對毛利率、ASP皆有正面幫助，明年到後年效益逐步顯現，樂觀看待2023年營運維持成長態勢。

通路方面，市場看好明年iPhone鏡頭將有大變革，可望掀起一波換機潮，不過由於今年有政府標案挹注基期相對高，明年少了專案加持，預期通路業績會較今年衰退，不過通路仍會維持穩定獲利。

法人估，正崴2023年營收續成長、可望跨越千億元大關，毛利率則預估持平。（編輯：趙蔚蘭）1111125