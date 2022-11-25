黃天牧：金融業應以跨世代思維服務銀髮族

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（中央社記者謝方娪台北25日電）超高齡社會即將來臨，金管會主委黃天牧表示，銀髮族購買的金融商品或服務會直接或間接影響下一個年輕世代，金融業應秉持專業，以跨世代思維服務銀髮族群。

金管會今天召開「111年度證券期貨業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，繼2019年金管會首度實施公平待客原則評核後，此為金管會第2次對綜合證券商以外的其餘29家專營證券商及14家專營期貨經紀商進行評核。

黃天牧致詞時表示，近期歷經疫情衝擊、俄烏戰爭及通貨膨脹影響，全球金融市場大幅震盪，如同今年新春記者會上所提到，面對國際政治、經濟金融情勢及疫情變化等難以預測的風險，應做的是謹慎謙虛、未雨綢繆，累積面對逆境時的風險承擔能力，強化因應變局的韌性。

黃天牧指出，證券期貨業在資本市場扮演不可或缺的中介機構角色，不僅提供投資人參與金融市場投資的良好管道，並具活絡資本市場及提供避險管道的功能，期望證券期貨業者秉持重視誠信經營、保護投資人權益原則，提供良好公平待客環境，加強投資人對證券期貨業者的信任，進而健全證券期貨市場發展。

近期國際間對金融消費者保護日益重視，黃天牧強調，金管會一向重視高齡消費者權益，銀髮族購買的金融商品或服務會直接或間接影響下一個年輕世代，呼籲金融業應秉持專業，以跨世代思維服務銀髮族群。

疫情加速金融商品及服務數位化轉型，帶動金融業進入新時代，黃天牧提到，業者面對此商機，在提升消費者更多元金融商品與服務之際，更應全面確保提供安全可靠的金融服務環境，以落實保障消費者權益，金管會期許金融機構跨入數位金融領域時，能以宏觀思維提供更便利可及的金融商品及服務，落實普惠金融。

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黃天牧表示，公平待客原則目的是要求金融機構適當顧及客戶利益，確保金融消費者在金融商品或服務的整體交易過程中，受到公平合理的對待；客戶與金融業從事交易要求的是專業與盡責的服務，重視的是企業誠信，因此，建立誠信經營及公平待客的品牌價值、贏得客戶的尊重及信任，是全體金融業應實踐的目標。

金管會公布此次公平待客原則評核排名前25%業者，證券商包含日進證券、中農證券、永全證券、北城證券、台灣匯立證券、法銀巴黎證券、盈溢證券及遠智證券，期貨商包含元大期貨、元富期貨、兆豐期貨及國泰期貨；另中農證券及群益期貨均獲得顯著進步獎。（編輯：楊凱翔）1111125