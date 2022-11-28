矽品中國蘇州子公司擴廠 拚年營收逾人民幣百億元
2022/11/28 09:42
（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體封測大廠日月光投控旗下矽品精密在中國大陸蘇州子公司擴廠，布局高階測試，預估投產後子公司營收可超過人民幣100億元（約合新台幣433億元）。
根據微信公眾號訊息，矽品精密旗下子公司矽品科技春輝廠26日在中國蘇州工業園區奠基開工，占地面積約6.4萬平方公尺，規劃總建築面積約21.8萬平方公尺，布局高階晶片測試基地，預估春輝廠完工投產後，矽品科技營收可超過人民幣100億元。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
矽品蘇州廠擴充產能，3月下旬曾公告與明基材料交易取得蘇州工業區春輝路部分廠房設備及其土地使用權，擴大營運需求。
根據矽品年報和官網資料，矽品2001年底在蘇州工業園區成立矽品科技（蘇州）有限公司，現有員工約5000人，產線涵蓋中高階封裝技術，矽品科技2021年營收人民幣43.16億元，獲利人民幣約5.03億元，矽品精密對矽品科技持股比重100%。（編輯：趙蔚蘭）1111128
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。