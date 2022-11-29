卜蜂第4季審慎樂觀 明年上半年也不看淡

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）卜蜂董事長鄭武樾表示，第4季審慎樂觀看待，主要是包括英、美都出現禽流感，雞肉無法進口，加上進入傳統旺季，供給將相對吃緊，價格還有上漲空間，豬肉價格也將受到帶動，預估到明年上半年都還不錯。

卜蜂今天舉行法說會，鄭武樾表示，今年在包括戰爭、匯率、升息、運費增加，等等外在環境干擾下，依舊繳出成長的成績單，由於每年都持續投資，成果陸續顯現，整體營運不缺新的動能，預期今年整體營運仍可優於去年。

卜蜂第3季營收新台幣72.12億元，稅後淨利3.79億元，每股盈餘1.28元；累計今年前3季營收212.51億元，稅後盈餘11.94億元，每股盈餘4.05元。

展望2023年，鄭武樾指出，明年有新產品推出，新廠加入營運貢獻，預期下半年到明年第1季成長動能依舊可期。

鄭武樾表示，因應環保健康趨勢，提供國內養殖產業安全無虞飼料產品，於2018年在雲林斗六科學園區興建一座年產能48萬噸無添加藥物AI人工智慧自動化飼料廠，已於2022年第4季投產，預計將推升飼料市占率突破2成。台南鹽水新型汽冷式白肉雞屠宰場，預計2023年第1季投入量產。另外，轉投資瑞牧食品雞蛋洗選場規劃明年第1季投產。

在冷藏生鮮肉品方面，卜蜂2021年全年度電宰量為4600萬羽，市占率約18.3%；飼料方面，2021年飼料生產約83萬噸，主要為雞豬鴨飼料產品，市場占有率約16%。

因應消費者對生食或輕熟食衛生要求，卜蜂也開始飼養打疫苗的蛋雞，飼養沒沙氏桿菌的雞，生產無細菌的蛋，2022年第4季生產出台灣第一顆使用沙門氏菌疫苗雞蛋。（編輯：趙蔚蘭）1111129