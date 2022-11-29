台股收復14700點 法人：本週觀察美聯準會談話

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台股今天走勢震盪，上下波動超過267點，終場上漲152點收在14709點，收復短期均線。法人表示，台股本週關注MSCI最新權重生效外，重頭戲在美國聯準會主席鮑爾談話對利率決策走向影響，台股走勢仍觀察台積電能否積極表態。

中國COVID-19疫情增溫、社會動盪，美股4大指數重挫，台股今天走勢震盪，上下波動超過267點，盤中台積電反彈、聯發科走堅、金融股翻紅走堅、航運走強，加上市場傳出中國大陸將鬆綁疫情管制，大盤反彈勁揚。

終場加權指數上漲152.77點，收在14709.64點，收復14700點整數關卡，重返5日線約14687點和10日線約14600點之上，單日成交值新台幣2136.11億元，加計盤後2152.12億元。

三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超90.37億元，其中自營商買超16.78億元，投信賣超9.92億元，外資及陸資買超83.51億元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，台股今天早盤拉回，主要反應中國疫情封控趨嚴、美國聯準會（Fed）官員偏鷹派發言、以及美股下挫等消息，儘管台股連2日走勢壓回，不過今天盤中有低檔支撐翻紅回到平盤之上，可能與中國救市政策拉抬有關。

林漢偉指出，近期台股漲多，資金在大型股有回檔跡象，大盤技術面修正拉回，指數走勢溫吞。

展望台股本週動向，林漢偉表示，30日除了週選擇權結算外，指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重將在收盤生效，12月1日凌晨需關注美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）談話對利率決策走向影響。

林漢偉分析，本週半導體族群能否進一步表態是關鍵，目前看來台積電、聯發科等大型電子權值股高檔休息，資金有轉向中小型題材股跡象，不過大盤人氣未散、中多結構未破壞，台股走勢仍要觀察台積電能否積極表態，資金面也須觀察人民幣匯率以及原物料價格走勢。 （編輯：楊凱翔）1111129