土洋大買金控股 外資持續賣超鴻海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股29日走勢震盪波動超過267點，終場收在14709點上漲152點，外資和投信皆買超金控股。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台股今天走勢震盪波動超過267點，終場收在14709點上漲152點，外資和投信皆買超金控股，外資連續10個交易日賣超鴻海，11月迄今賣超累計達19.85萬張。

台股加權指數今天走勢震盪，上下波動超過267點，終場上漲152.77點，收在14709.64點，成交值新台幣2136.11億元，加計盤後2152.12億元。

三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超90.37億元，其中自營商買超16.78億元，投信賣超9.92億元，外資及陸資買超83.51億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加1034口至8614口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1978口至11190口。

觀察外資今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，買超排行前9檔，依序為元大滬深300正2、華航、新光金、國泰金、永豐金、玉山金、聯電、統一、富邦上証正2，外資均買超逾萬張，其中前4檔分別買超6.71萬張、3.24萬張、2.98萬張、2.09萬張。

相較之下，外資今天賣超逾萬張的個股僅台企銀，賣超1.17萬張。外資今天持續賣超鴻海3858張，已經連續10個交易日賣超鴻海累計7.57萬張，11月迄今外資累計賣超鴻海達19.85萬張，10月迄今累計賣超27.26萬張。

在投信部分，根據統計，投信今天大買開發金1.12萬張，也買超國泰金、中信金各3720張和2648張。

展望12月，摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，12月上旬美國將公布10月核心個人消費支出（Core PCE）物價指數、以及11月非農就業報告，將決定12月美國聯準會升息走勢，目前市場一般仍預期聯準會12月中旬將升息2碼（0.5個百分點）。

林漢偉表示，12月上旬上市櫃公司陸續公布11月營收表現，也將決定市場如何看待基本面。此外，12月投信集團也將啟動作帳行情，外資也可能在耶誕假期前作帳，整體觀察，台股在12月擁有許多的正向因素。

本土期貨法人指出，台股今天雖然收復短期均線，不過國際情勢仍不明朗，加上12月1日凌晨美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將發表談話，牽動利率決策走向，預期短期台股格局區間震盪。（編輯：楊凱翔）1111129