導入第四代核能技術？ 原能會：核廢料處理最棘手

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（中央社記者曾智怡台北30日電）中研院今天發表台灣淨零科技研發政策建議書，提及導入第四代核能技術可能，原能會主委謝曉星表示，核研所已有進行相關研究，但尚須克服高階核廢料問題，且管制法規仍待研擬；他坦言，現在台灣最大問題還是在核廢料處理。

中央研究院今天發布台灣淨零科技研發政策建議書，民進黨立委張廖萬堅指出，有兩處建議與原能會有關，第一，對各種第四代核能技術審慎評估，如果應用在核能安全和核廢料處置可明確解台灣民眾問題，應在考慮與民眾充分溝通後導入。

第二，密切注意核融合商轉發展，在適當時間點啟動建立規範，與全球同步引入核融合技術，協助達成2050淨零排放目標。

對於導入第四代核能技術，謝曉星回應，「若國家能源政策有往核能走，我完全同意」，站在管制機關立場，已有針對第四代核能技術進行審慎評估，但將來能否落實，還要克服高階核廢料問題，如果核廢料減少會更有利，畢竟現在台灣最大問題仍在核廢料處理。

民進黨立委陳秀寶質詢表示，今年對於小型模組化反應爐（SMR）討論度越來越高，8月傳出美國批准SMR設計，詢問原能會看法。謝曉星回應，SMR是現在新趨勢，核研所已有進行研究與相關研製。

謝曉星指出，SMR仍會產生核廢，核廢料多少與功率、使用燃料有關，截至目前尚無定論；SMR不只是將大型電廠比例縮小，在強調安全性、滿足物理原則情況下，設計並非這麼簡單。他也說，現在英國、俄羅斯、韓國、中國都是因應需求發展，將來可能朝向客製化，速度夠快可能在2030年發展出來。

他強調，站在管制立場，未來要使用SMR，相關管制法規仍待研擬。

陳秀寶表示，SMR受到國際矚目，周邊國家開始建設發展小型模組化核反應爐，若遭受破壞，也一定會影響台灣環境，因此希望原能會掌握周邊國家相關規劃與走向，以保障台灣安全。

核融合發展部分，謝曉星表示，解決環境問題終極目標就是核融合，風能、太陽能也是核融合產物，但相較於SMR，核融合發展「我比較悲觀」，問題包含所消耗資本極大，不過核廢很少、半衰期很短，原能會已有在做相關研究。

核研所補充，目前持續與國科會密切接觸，尋求核融合技術研究整合計畫，應會放在明年預算執行。（編輯：潘羿菁）1111130