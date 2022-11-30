中工啟動4大利潤中心 土城新園區目標明年招商銷售

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）中華工程今天宣布，將在2023年正式啟動公共工程、民間工程、房地產事業、海外事業等4大利潤中心；另外位於新北市土城工業區的國際園區「中工雲宇宙」，也將在2023年開始銷售及招商。

針對4大利潤中心，中工董事長周志明透過新聞稿表示，公共工程部分將持續爭取各項公共工程案，並提升核心競爭力工項承攬能力；民間工程方面除中工自行開發案外，將透過品質、成本、進度控管以及建築口碑提升，積極承攬外部民間建築等工程。

房地產事業部分將強化業務開發、行銷等能力，並在產品設計上注入綠色永續、智慧建築等，提升產品競爭力；海外事業方面則整合既有資源，持續經營越南、緬甸市場。

中工表示，目前營造本業國內在手工程案共27件，承攬合約總價新台幣996億元，截至2022年10月止已完成約360億元，尚有約636億元執行中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中工指出，今年新承攬共4件，合計74.62億元，包含森霸2期行政區一般性建築物統包工程、聯合承攬的台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1D1（東半街廓）土地開發案新建工程、曾文水庫放水渠道，及擴大抽泥工程及新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建第1標工程。

另外，位於民生社區都更案第4期即將在2023年推出；位於新北市土城工業區的最大量體國際園區「中工雲宇宙」則將在2023年展開銷售及招商。（編輯：楊凱翔）1111130