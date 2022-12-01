11月新車掛牌3.96萬輛表現強勁 12月估4.2萬輛

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）11月台灣汽車市場依舊受到缺車影響，新車掛牌數3萬9670輛，雖較去年下滑1.1%，但月增8.3%表現強勁，主要因農曆過年提早，各車廠擴大促銷力道，加上明年漲價預期心裡，月增2.2%，車商估12月目標4.2萬輛。

業者今天表示，由於明年農曆過年為1月20日，較往年提早許多，因此市場提前進入銷售旺季，加上各車廠紛紛擴大提供優惠促銷方案刺激買氣，11月台灣汽車市場表現持續強勁，新車掛牌總數較前月成長，不過整體缺車問題依舊存在。

根據監理所資料，11月單月新車掛牌數3萬9670輛，較去年同期減少1.1%、月增8.3%。和泰車旗下TOYOTA及LEXUS兩大品牌11月新車掛牌總數1萬2993輛，市占率32.8%，持續穩居市場龍頭地位。

其中，TOYOTA掛牌1萬1218輛、市占28.3%，LEXUS掛牌1775輛，年成長44.1%。

和泰汽車表示，11月推出的販促活動，成功帶動來店賞車人潮，旗下主力車型COROLLA CROSS單月領牌高達3930輛，持續熱銷中。RAV4雖然仍受到缺貨影響，但全月領牌數也達1453輛，雙車型分居全市場銷售冠、亞軍，加上ALTIS、YARIS、TOWN ACE領牌數皆在千輛以上，整體表現突出，單一品牌的領牌數高達11218輛，月增3.6%。

11月整體高級車市場掛牌8001輛，較去年逆勢成長7.8%；BENZ占有率達30.4%居龍頭，AUDI年成長223.1%成長幅度最高，Lexus成長44.1%居次。

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11月前10大品牌依序為TOYOTA、BENZ、HONDA、MITSUBISHI、NISSAN、FORD、LEXUS、CMC、HYUNDAI、VW。前10大品牌中以LEXUS及VW表現相對亮眼，LEXUS年增及月增分別為44.1%、21.7%；VW則為53.9%及13.8%。

展望12月，車商表示，年前的換車需求可望維持強勁，預估12月總市場為4.2萬輛，年增4%，全年總市場可望來到43萬台的水準，相較去年下滑4%。不過受到進口車來車較少的影響，和泰汽車12月銷售計劃為11500輛，預計市佔率將下滑至27.4%。（編輯：楊凱翔）1111201