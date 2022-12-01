寒舍住房率恢復9成 力拚第4季獲利

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（中央社記者江明晏台北1日電）寒舍餐旅召開法說會，因台灣邊境開放，國外商務散客回流，目前國外與國人旅客占比各5成，年底前住房率已恢復疫前9成，在餐飲同步挹注下，力拚第4季獲利成長。

寒舍餐旅今天舉辦法說會，寒舍表示，國內疫情穩定控制中，加上10月13日起台灣邊境開放，國外商務散客逐漸回流，目前國外與國人的旅客占比約各5成，集團旗下位於台北的飯店，平均房價與住房率皆同步上揚，年底前住房率已恢復至疫情前營運水準的9成、房價已恢復至8成。

展望後市，寒舍指出，以審慎樂觀的態度期待國際客運航班陸續恢復，已鎖定歐美、東北亞的日本與韓國，以及新加坡與香港等國，提供促銷方案並持續規劃拜訪行程，搶先布局海外團客的市場。同時，持續深耕國旅市場，看好2023年下半年的觀光旅遊商機。

寒舍餐旅2022年第3季合併總營收新台幣8.96億元，季增70.77%、年增179.98%，稅後淨損0.86億元，季減71.3%、年減64.61 %，每股虧損0.94元，對比去年同期虧損2.66元，幅度已大幅減少。

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累計前3季合併總營收為22.33億元，比去年同期的15.56億元、年增43.47%，稅後淨損3.8億元，每股虧損4.15元，優於去年同期每股虧損6.32元。

寒舍指出，7至8月為暑假旺季，搭配國旅補助，使平日住房率提升，加上秋季線上旅展銷售、中秋月餅外賣業績營收挹注，以及第3季餐飲營收5.78億元、季增75.67%挹注，期望第4季在餐飲需求高峰、年菜商機以及ITF旅展業績帶動下，力拚獲利成長。（編輯：蘇志宗）1111201