緯創拚減碳推永續平台 2023年底前納入供應商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北2日電）代工廠緯創總經理沈慶堯今天表示，為了有效控管供應鏈碳排放量，緯創打造的永續責任採購平台將開放上下游供應商使用，可蒐集與分析工廠數據，預計明年底前能看到初步成果；緯創中國昆山廠已轉型智慧工廠，未來將推展到更多地區。

工研院今天舉辦「AI數位韌性 X 永續創新」人工智慧產業論壇，沈慶堯以「前瞻技術突破，打造永續競爭力」為題發表演講。他說，緯創6大永續發展策略包括永續責任採購、綠色產品創新、循環再生經濟、低碳製造轉型、成就員工使命、幸福共融職場。

在永續責任採購方面，沈慶堯指出，緯創希望幫供應商建立ESG（環境保護、社會責任、公司治理）責任採購平台，協助統計及蒐集工廠內的資料，並提供工具進行分析，透過上下游整合，有效控管碳排放，達到節能減碳目標。

他強調，雖然緯創是製造業，但很多碳排放都不是緯創製造出來，需要控管涵蓋上下游供應商的範疇三（scope 3）碳排放量，希望2023年底前能看到初步成果。

沈慶堯說，緯創很早就開始著手數位轉型，鎖定5G、AI（人工智慧）與物聯網等新興應用，其中最重要的關鍵，是培養與增強擅長資料科學與AI的軟體人才，進一步開發出能帶給人類創新體驗的各類智慧應用與新服務，以前瞻技術打造企業永續競爭力。

他表示，緯創利用AI、5G、物聯網技術當基礎，同時重視資安、永續經營2項技術。與所有公司做數位轉型一樣，緯創數位轉型分為3個步驟。

首先是數位化，沈慶堯認為這個階段最花時間，以緯創為例，梳理所有系統、建立數位化平台就需3年，背後的雲端架構、資料治理等項目都要面面俱到。

達成數位化後，第二步是改善公司流程，沈慶堯稱為「流程轉型」，這也是緯創現在8到9成時間在進行的工作，重點在於讓員工賦能，提供新工具給員工。「以後做報告和讀報告，都不是人的工作。要讓員工了解如何使用新工具提高效益。」

沈慶堯指出，緯創數位轉型第三步是業務轉型，利用數位工具改變業務結構，創造更多價值。緯創內部把流程轉型和業務轉型合稱為「雙飛輪」制度，利用流程轉型及訓練出來的員工，在日常工作上進行迭代，例如以前一個專案需要做1年或18個月，現在一個流程如果發現不好或客戶有新的回饋就改善，藉此迭代，可以把產品越做越好、走向平台化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

例如庫存管理跟供應商和客戶有關，緯創正在思考如何透過雙飛輪，把庫存管理打造成平台，創造新的業務模式，快速提升競爭力。

針對工廠管理，沈慶堯表示，在元宇宙概念下，緯創運用擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）技術，讓前線工廠與總部即時連線，把前線問題與背後的數據庫結合，快速解決前線問題，已經運用在中國昆山廠，一旦發生異常，虛擬工廠可即時展現故障狀態，在3D模型背後連結非常多的數據，未來目標是打造成數位雙生平台，在生產前可以做各種模擬，幫助管理者做更好決策。（編輯：趙蔚蘭）1111202