廣錠發表自有品牌儲能產品 接獲千台充電樁訂單

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（中央社記者吳家豪新北2日電）工業電腦廠廣錠今天發表自有品牌儲能新產品，已從11月開始出貨，預計明年自有品牌占儲能產品營收將達3到4成；電動機車充電樁初期先布局台灣市場，已接獲千台訂單。

廣錠今天在新北市汐止遠雄總部舉辦儲能系統產品上市發表會，宣布台灣首款Mega級電場儲能系統上市，並率先取得IEC60730/IEC62619/UL1973等多項國際認證。

鴻海推動的MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰今天受邀出席新品發表會，他指出，最近MIH公布Project X計畫，希望未來3年內做出3台車，先打台灣盃，再打亞洲盃，預計進軍印尼、印度及泰國等市場。他希望廣錠有機會在MIH的架構下，一起打亞洲盃，接下來很快有機會打世界盃。

廣錠執行副總經理廖文傑說，廣錠從MIH聯盟成立時就加入會員，先前曾洽談儲能系統合作，類似美國電動車大廠特斯拉家用儲能設備Powerwall的概念，但並未取得實質進展。現在廣錠蘆竹廠建置儲能系統示範案場後，可望與MIH展開進一步討論。

廖文傑說，廣錠自有品牌儲能產品以台灣市場為主，今年11月開始出貨到嘉義案場，推估今年自有品牌占儲能產品營收約1到2成，明年將上看3到4成。

除了嘉義之外，廣錠已經接獲雲林、苗栗等多個儲能案場訂單，累積儲能系統容量超過20 MWh，預計明年第1季商轉併入台灣電力公司電網，參與電力交易平台動態調頻輔助服務，

廖文傑也指出，廣錠針對電動機車打造快充充電樁，從20%電量充到80%只需6分鐘，預計農曆年前取得CNS 16128認證，可相容中華e-moving等電動機車品牌，已接獲1000台快充充電樁訂單，首批300台預計明年第2季底前交貨，未來將推展到印尼等東南亞市場。

廣錠董事長廖良彬表示，綠能跟電動車是未來主流產業之一，儲能在綠能產業中扮演關鍵角色，除了平衡用電之外，在智慧監控、安全、效能穩定方面都是關鍵元素。

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他說，廣錠在儲能領域沈潛數年，投入研發與製造，今年終於取得相關認證，證明台灣團隊有實力參與國際競爭及智慧電網建置，希望將來廣錠能在綠能、智慧電網領域與業界夥伴一起努力，成為台灣下一個亮眼產業。

展望明年工業電腦產業景氣，廖良彬態度樂觀，看好綠能、博奕及工業物聯網3大應用需求回溫，尤其儲能市場蓬勃發展，推估未來3年廣錠儲能產品營收有機會翻倍成長。（編輯：楊蘭軒）1111202