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台積電尾盤翻黑 台股失守萬五

2022/12/5 14:18（12/5 14:26 更新）
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台股5日終場指數收在14980.74點，小漲10點。（中央社檔案照片）
台股5日終場指數收在14980.74點，小漲10點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）台積電尾盤翻黑收在最低489元，拖累台股失守萬五關卡，指數小漲10.06點，以14980.74點作收，資金轉戰生技族群，多檔亮燈漲停，類股漲幅達5.03%居各大類股之冠，為盤面焦點。

台股開平走高，盤中一度衝上15088點，尾盤台積電翻黑下跌3.5元，終場漲幅收斂，漲10.06點，收在14980.74點，成交值新台幣2406.81億元。除了台積電壓尾盤外，包括聯發科、鴻海、大立光等權值高價股均在尾盤壓回平盤。

盤面亮點聚焦生技、軍工族群，台康生、美時、寶齡富錦等均創波段新高，保瑞黑翻紅，大江、麗豐-KY、生華科、台耀、泰福-KY、瑞基、喬山等均亮燈漲停，推升上市生技類股漲幅5.03%居冠。

軍工的雷虎、八貫亮燈漲停，多頭火種延續，另外，航空股也有所表現。

分析師表示，台股經過一個多月強勢反彈，從低點反彈至今，指數已大漲近2500點，不少個股更是漲幅驚人，短線難免遭逢獲利了結賣壓，指數震盪加劇，但就技術面而言，台股依舊處於多頭格局，且價量配合尚未失控。

群益投顧分析，升息循環經濟進入尾聲，美元指數拉回，國際熱錢持續湧入市場，台股攻勢放緩，短期以個股表現、行情輪動機會大。（編輯：張均懋）1111205

#台股
#台積電
#台康生
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