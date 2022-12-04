美股漲跌互見 法人：台股看電子11月營收表現

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）美股3日漲跌互見，台股2日下跌42點、15000點得而復失。法人表示，上市櫃公司本週開始將陸續公布11月營收，可觀察鴻海、台積電、聯發科等電子權值股營收表現。

美股3日漲跌互見，道瓊工業指數終場上漲34.87點，或0.10%，收在34429.88點，標準普爾500指數下跌4.87點，或0.12%，收在4071.70點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌20.95點，或0.18%，收在11461.50點，費城半導體指數下跌33.460點，或1.19%，收在2771.235點。

台股加權指數2日下跌42.12點，收在14970.68點，15000點整數關卡得而復失，成交值新台幣2230.99億元。台股上週續揚192.17點，週線連5紅。

三大法人2日外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超30.49億元，其中自營商賣超36.71億元，投信買超6.72億元，外資及陸資賣超0.5億元。

在台指期淨部位，三大法人2日淨多單減少1732口至2082口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1843口至1055口。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，美股持續強勢，技術線型已扭轉之前頹勢，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）言論鷹中帶鴿，美元指數續弱、美公債殖利率持續拉回。

展望台股後市，廖炳焜表示，近期至明年1月農曆春節前的財報干擾降低，且外資即將進入耶誕節與新年長假，有利內資股、中小型族群接棒表現空間，不過台股這波彈幅已來到半年線約14382點之上，呈現高檔震盪，短期橫盤整理機率較大。

廖炳焜指出，台股短線可觀察12月中美國將公布11月消費者物價指數（CPI）及召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，屆時市場可能偏向觀望，靜待美國12月升息幅度及終端利率確定。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，本週上市櫃公司將陸續公布營收，也有不少國際經濟數據將公布。

本土期貨法人指出，美國2日公布11月非農就業數據強勁，就業人口成長優於預期，引發美國聯邦準備理事會可能繼續激進升息的擔憂，市場觀望氣氛可能轉濃，本週開始上市櫃公司陸續公布11月營收，可觀察鴻海、台積電、聯發科等電子權值股營收表現。（編輯：楊凱翔）1111204