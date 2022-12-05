國壽提健康策略藍圖 FitBack健康吧拚百萬用戶

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國泰人壽於5日舉行健康藍圖記者會，國壽APP內的FitBack健康吧希望明年目標達百萬用戶。圖左起國壽綜合企劃部協理林佳穎、國泰金資深副總經理孫至德、國壽發言人林昭廷、副總經理凃薏如。中央社記者蘇思云攝 111年12月5日

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（中央社記者蘇思云台北5日電）國泰人壽今天首度揭露健康策略藍圖，國壽APP推出「FitBack健康吧」，透過每天走路步數等健康行為，對外溢保單進行會員分級，國壽指出，希望「FitBack健康吧」2023年力拚破100萬用戶。

國泰人壽今天下午舉行「健康藍圖記者會」，針對健康促進、亞健康服務、高齡服務、外溢保單等4大面向，推動完整健康計畫。

國泰人壽發言人林昭廷致詞時表示，台灣3年後步入超高齡社會，國壽全台擁有800萬保戶、肩負逾2000萬張保單，國壽2018年就推出結合步數的外溢保單，希望由「事後補償」轉為「事前預防」，這次外溢保單進行會員分級，應是壽險業首創，最初級首年也給予保費1%優惠。

林昭廷指出，國壽今年4月提出新「E．P．S」戰略，3重點包括友善高齡（Elder Friendly）、保障優先（Protection First）跟永續實踐（Sustainability），今年國壽健康險成長率應該是業界表現最好，未來持續精進健康保障商品。

國泰人壽綜合企劃部協理林佳穎表示，2018年國壽APP內推出Cathay Walker，把走路作為鼓勵誘因，再優化成現在的FitBack健康吧，FitBack健康吧用戶數目前超過80萬人，目標明年突破100萬人。

林佳穎解釋，數據進一步可以做個人化健康指引，透過走路步數、睡眠、運動心律等5項指標，以人工智慧（AI）辨識用戶的活力指數，也有揪團走路等挑戰項目，用戶的健康行為會累積成「經驗分」。

林佳穎指出，「經驗分」一方面可以換小樹點做消費，另一方面透過經驗分高低把會員分成3級，給予外溢保單特定5款產品保費減免1%到3%。

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國泰人壽副總經理凃薏如表示，相關平台整合集團資源，所有用戶都可以參加FitBack健康吧，不用必須是國壽用戶，也就是說，就算是平常的走路行為，也有機會累積兌換成小樹點。

國泰也發展高齡服務，精選培訓600多位業務員成為「健康顧問」，學習高齡照護、熟悉政府資源等專業知識，並與工業技術研究院合作，以學理及醫療科技為基礎，打造失智等認知功能檢測服務，目前已累積超過萬人使用。（編輯：翟思嘉）1111205