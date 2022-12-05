產業用電成長 經部：應著重提升效率與附加價值

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面對產業高用電成長趨勢，經濟部次長曾文生（右2）5日表示，國家資源有限，因此產業發展第一要務是提升使用效率與生產附加價值，這也是未來所有產業追求目標。中央社記者曾智怡攝 111年12月5日

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（中央社記者曾智怡台北5日電）台灣經濟成長快速，面對產業高用電成長趨勢，經濟部次長曾文生今天表示，國家資源有限，因此產業發展第一要務是提升使用效率與生產附加價值，這也是未來所有產業追求目標。

國發會今年3月底提出2050淨零排碳路徑圖及12項關鍵策略，聯合報今天報導，國發會8個多月來進度牛步，關鍵在於能源轉型緩慢、產業用電成長、缺乏節電政策，加上如何課徵碳費等碳定價遲未定案，因此陷入難以施展困境。

兼任台電代理董事長的曾文生今天出席台電「島．電生活－臺灣電力的時代樣貌」特展開幕典禮。他接受媒體訪問表示，根據統計，原訂綠能發電要在2025年發電占比達到20%，但現在進度雖有落後，預計2026年可達成目標，因此整體來說是時程晚一年；但他強調，綠能轉型是長期計畫，會加速趕上進度。

國內產業用電部分，曾文生指出，任一經濟系統、國家資源都有上限，因此在討論國家產業發展時，第一要務為提升使用效率及生產附加價值，土地、人力、勞動人才等，均為有限資源，如何從中創造更多附加價值，是所有產業追求目標。

曾文生進一步說，電力是供應產業發展的重要支柱，延伸出附加價值與生活效用，相信未來產業將往更多元發展方向進行，且現在年輕一輩投入者越來越多，而台灣經濟成長快速，過去也有一段時間特定產業快速成長，他認為，提高附加價值的改變，勢必在未來陸續發生。

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除了國內半導體產業用電面臨翻倍成長，曾文生舉例，鋼鐵產業亦同，隨著鋼板用料變少，但製程工藝提升，鋼板更加具韌性與均勻度，將推升其價格，此即與效率有關。

他也說，為符合未來需要，也會出現越來越多電動載具，像是車體需更輕，當中如何設計、材質搭配，「都會是新的工業、工藝」，依台灣過去發展來看，現在台灣企業都已努力找尋突破方法與研究。（編輯：楊蘭軒）1111205