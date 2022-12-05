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海悅11月營收4.96億元 月增8.37%今年單月新高

2022/12/5 17:59
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（中央社記者賴言曦台北5日電）不動產代銷海悅表示，各地成交新建案業績挹注及遞延的部分新開建案陸續認列營收，推動11月合併營收創今年單月新高，至新台幣4.96億元、月增8.37%，累計前11月合併營收43.96億元。

海悅今天透過新聞稿指出，今年前11月全台銷售建案43個，全台平均銷售率約6至8成，目前可銷售案量總銷金額逾760億元。其中，桃竹地區平均銷售率78%最佳，顯見房市供需穩健，中南部則有16個銷售個案為營收新動能。

海悅提到，目前總計全台後續進場包銷案達35個，合計總銷金額逾2500億元，加上尚可銷售案量總銷金額逾760億元，累計全台在手代銷量逾3000億元，代銷業績來源無虞，隨著選舉不確定因素排除，接待中心來客量回溫，期待房市回歸正常交易速量。

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轉投資開發及自建部分，海悅表示，明年第1季，台中開發投資案預計啟動交屋，該案總銷金額92億元，海悅持有30%，加上子公司自建開發策略，今年底前將公開預售台南新化區自建案。

海悅指出，隨著不動產轉投資收益開發案陸續進入收割期，在海悅採取全台代銷、與建商策略聯盟及長期穩定收益等3大營運策略下，營運成長動能堅固，隨著景氣復甦與剛性需求支撐，中長期營運穩健。（編輯：蘇志宗）1111205

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