燦星旅股價飆公告財報 前10月每股虧1.17元

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（中央社記者江明晏台北5日電）受惠解封題材，旅行社燦星旅近期股價漲勢凌厲，6個交易日大漲73%，但燦星旅今天公告財報，累計前10月每股仍虧1.17元。

燦星旅因股價漲勢凌厲，遭主管機關要求公布財報，10月營收新台幣639萬元，年增160.37%，稅後虧損512萬元，年減69.1%，每股虧損0.07元，持續虧損，累計9、10月每股虧0.13元，累計前10月每股虧損1.17元。

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受到解封題材帶動，燦星旅近期股價漲勢凌厲，若以11月23日收盤價21.5元開始計算，至12月2日的短短6個交易日，股價上漲至37.25元，漲幅高達73%。

市場分析，燦星旅10月開始受惠解封行情帶動，營收增加1.6倍，但毛利較高的團客回流尚不明顯，以自由行旅客的機票銷售為主，加上擴大徵才布局，人事費用支出提高所致，導致10月持續虧損，預估今年恐怕都還無法轉虧為盈，燦星旅恐怕將寫下連續8年虧損的紀錄。（編輯：楊蘭軒）1111205