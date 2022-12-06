鴻海工業富聯贛州廠明年3月投產 攻5G手機精密件

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海旗下工業富聯在中國江西贛州園區的廠區預計明年3月投產，將研發製造高階5G手機精密零組件，目前正進行大學畢業生和普通工招募作業，其中大專3年制生每月收入上看人民幣1萬元。

根據微信公眾號5日訊息，工業富聯位於江西贛州園區的廠區預計明年3月投產，目前正進行大學畢業生和普通工招聘作業，其中大學畢業生招募製造技術、設備維護、品質、生產、成本等管理、以及資訊和網路維運等專業人才；大專3年制招募機械機電、自動化、裝備製造、工業工程、化工材料、電子電氣等專才。

在薪資部分，根據訊息顯示，普通工若轉正職每月綜合收入上看人民幣6000元，大專3年制每月綜合收入上看人民幣1萬元，每年度並按企業營運及員工貢獻核發年終獎及激勵獎金。

根據資料，工業富聯於去年在江西省贛州市投資建廠，計劃投資人民幣101億元，主要從事全球高階5G手機精密零組件研發與生產，預估建成投產後，將打造具有贛州特色的現代電子資訊產業聚落。

鴻海和工業富聯於今年1月下旬曾公告河南裕展精密以人民幣50億元投資新設贛州富聯精密科技，持股比重100%，根據資料，河南裕展為工業富聯旗下子公司。產業人士透露，贛州富聯精密科技可能從事智慧型手機機構件業務。（編輯：趙蔚蘭）1111206