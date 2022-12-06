安克生醫：進軍韓國睡眠偵測市場 預計2023年出貨

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）安克生醫開拓國際市場再傳捷報，透過代理商將打入韓國睡眠檢測市場，安克生醫表示，預計2023年完成韓國當地取證並出貨，將有助明年營收成長。

安克生醫表示，統計指出，韓國30歲至69歲的成年族群，約有815萬人患有睡眠呼吸中止症，其中嚴重程度屬於重度者就高達325萬人，然而，韓國也與台灣一樣，睡眠中心床位僧多粥少，想前往接受睡眠檢測的民眾，至少得排上6個月以上的時間，讓不少醫師覺得效率有待提升。

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安克生醫總經理李伊俐表示，韓國代理商看準智慧醫材的優勢，11月底與安克生醫簽訂智慧睡眠檢測獨家代理，預計2023年完成韓國當地取證並開始出貨。韓國代理商本身同時代理陽壓呼吸器業務，擁有豐富通路經驗，對於在韓國的業務推廣深具信心。

李伊俐表示，韓國也是繼泰國之後，第2家出貨外銷的國際市場。泰國市場方面，目前又有3家位於曼谷的指標性大醫院，正在評估採購「安克呼止偵」，一旦順利進入指標醫院，便有助於迅速銷往其餘各級醫療院所。（編輯：潘羿菁）1111206