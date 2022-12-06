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國發會：信越三菱在台加碼投資 台日半導體強強聯手

2022/12/6 11:45
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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）國發會副主委高仙桂今天表示，台日半導體產業建立良好合作基礎，雙方優勢能互補，也是彼此最信賴貿易夥伴；她更點名日本信越、三菱等廠商在台加碼投資，證明台日半導體合作是強強聯手。

台灣日本研究院今天舉辦「2022 年台日科技對話：半導體關鍵技術佈局與人才育成論壇」，並邀請行政院副院長沈榮津、經濟部次長曾文生、國科會副主委陳宗權、國發會副主委高仙桂與數位發展部次長李懷仁等官員出席致詞。

高仙桂表示，在地緣政治風險下，各國為強化半導體產業韌性，紛紛提出各國的半導體產業戰略方案，一方面要打造國家隊，落實半導體的在地紮根生產與技術自主性，同時也尋找可信賴的友好國家與貿易夥伴，透過國際聯盟打國際盃。

高仙桂指出，台日過去半世紀在產業合作上已建立良好合作基礎，尤其是半導體產業上，台日雙方的優勢能互補，也是彼此最信賴的貿易夥伴，而台日的半導體合作不是未來式，而是進行式。

她舉例，台積電已到日本熊本等地投資，至於日本一流半導體材料領域大廠包括信越、三菱等廠商，也在台灣設廠且擴大投資，這更證明要「強強聯手」，才能鞏固台日的半導體產業競爭力。

曾文生表示，半導體的製造並非單一產業就能完成，需要非常多合作，因此台灣雖有優秀的IC設計、晶圓代工與封測產業，但仍需要材料與設備的支持，才能以最高效率生產。

曾文生接著指出，因疫情打斷供應鏈，也導致半導體生產、運輸的困難，加上汽車產業大量的晶片需求，都讓政府重新思考半導體產業的布局，因此政府近年主要努力的方向之一，就是要邀請日本等國的半導體材料、設備廠商來台投資。

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曾文生說，半導體產業深刻影響國家的經濟與產業發展，且半導體產業在高度分工下，不同生產階段的廠商要如何形成縝密的供應鏈，並有效快速地合作，是重要議題，這也讓半導體生產跳脫原本只考慮效率、利潤的想法，也要更努力維持供應鏈安全。

曾文生強調，因供應鏈安全也是台灣下階段發展、部署與思考產業發展的重要方向，他樂見有愈來愈多日本或國外半導體產業廠商來台投資，而為了與其他國家更深化合作發展，台灣的半導體產業也開始逐步進行「合理的全球部署」。（編輯：潘羿菁）1111206

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