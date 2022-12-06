日月光中壢廠 明年拚全廠通過綠色工廠認證

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）半導體封測大廠日月光投控旗下日月光半導體中壢廠今天表示，計畫明年全數廠房通過綠色工廠認證。

日月光下午透過新聞稿指出，中壢廠獲頒由桃園市政府經濟發展局舉辦的1桃園金牌企業卓越獎中的「愛地球獎」，這代表肯定日月光中壢廠在節能減碳、水資源再利用及循環經濟等環保努力。

日月光表示，中壢廠目前基地內共計4棟廠房，已全數取得台灣綠建築標章，3棟取得綠色工廠證書，目標計畫明年全數通過綠色工廠認證。

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在水資源利用部分，日月光指出，中壢廠「放流水回收系統」可降低工業自來水取用量，每月可回收約12萬噸放流水供製程使用，另外「製程廢水回收系統」啟用以來，每月約可回收6萬噸製程廢水。

在廢棄物管理方面，日月光表示，中壢廠一般廢棄物的再利用率達到100%，並持續規劃產業廢棄物的再利用專案，例如原本投入焚化爐處理的壓模膠，轉化為水泥添加料或是變為透水地磚的資源化產品，讓廢棄物循環利用。（編輯：楊凱翔）1111206