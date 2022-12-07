推動經濟政府發放十倍券？王美花：沒有特別指示

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（中央社記者范正祥台北7日電）總統蔡英文昨天邀集行政院長蘇貞昌和相關部會首長開會，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，總統指示要推動台灣經濟的動能，特別也提到對弱勢要注意相關的照顧；外界關心是否有意發放十倍券，她回應「沒有特別指示」。

蔡總統昨天邀集蘇貞昌、行政院副院長沈榮津及相關部會首長討論整體經濟情勢。

王美花回應媒體詢問蔡總統昨天召集開會情形時說，總統昨天是召集行政院長和相關部會首長，針對未來的經濟情勢作推演，也評估未來的總體經濟發展。

王美花表示，針對整個情勢，總統指示要推動台灣經濟的動能，特別也提到對弱勢要注意相關的照顧。

她說，昨天開會之後，後續行政院將會跟相關部會討論，會有什麼樣的方案、具體的情形，會持續討論。

此外，對於媒體詢問昨天會中有無討論十倍券，王美花說，沒有特別指示十倍券的問題。（編輯：潘羿菁）1111207